Боевики выпустили из Ирака пятнадцать 122-миллиметровых ракет по военной базе США Rumalyn Landing Zone в Сирии 3 декабря. Пострадавших среди персонала и повреждений техники нет.

"Объединенная оперативная группа обнаружила исходную точку с помощью средств ISR и передала это место переехавшим туда иракским силам безопасности. На месте размещался бензовоз, приспособленный для запуска до 20 ракет", - заявили в CENTCOM.

На протяжении 2:15 pm на Dec. 3, 15 122mm ящики, оригинационные в Ираке, были помещены в США base Rumalyn Landing Zone в Сирии. Там были не помехи для личности или потери на оборудование.



Объединенный ликвидация силы – Operation Inherent Resolve located the point of origin…

Атаки на военные базы США на Ближнем Востоке

С тех пор, как боевики ХАМАС начали войну против Израиля, на Ближнем Востоке были совершены десятки нападений на американские войска. По информации Центрального командования США, в результате таких атак ранения получили 20 человек.

В ответ США нанесли удары по двум объектам Ирана в Сирии. На фоне этих ударов по базам США в начале ноября Ирак посетил госсекретарь Энтони Блинкен.

Также 21 ноября США нанесли авиаудары в ответ на нападение на авиабазу Аль-Асад в Ираке и ликвидировали от пяти до восьми боевиков.