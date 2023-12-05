Бойовики атакували військову базу США в Сирії: випустили 15 ракет

Бойовики випустили з Іраку п'ятнадцять 122-міліметрових ракет по військовій базі США Rumalyn Landing Zone в Сирії 3 грудня. Зазначається, що постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки немає.

"Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які переїхали туди та дослідили його. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет", - заявили в CENTCOM.

Атаки на військові бази США на Близькому Сході

Відтоді, як бойовики ХАМАСу розпочали війну проти Ізраїлю, на Близькому Сході було здійснено десятки нападів на американські війська. За інформацією Центрального командування США, внаслідок таких атак поранення отримали 20 людей.

У відповідь США завдали ударів по двох об'єктах Ірану в Сирії. На тлі цих ударів по базах США на початку листопада Ірак відвідав держсекретар Ентоні Блінкен.

Також 21 листопада США завдали авіаударів у відповідь на напад на авіабазу Аль-Асад в Іраку та ліквідували від п'яти до восьми бойовиків.