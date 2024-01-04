Боевикам ХАМАСа нужно начать считать дни до конца своей жизни на земле, - Галлант

"На севере Сектора Газа войска завершают текущую миссию. Они реорганизуются с намерением в ближайшее время провести рейды и авиаудары", - заявил он.

По словам министра, в центральной части Газы бои "очень интенсивные".

"Силы работают над землей и под землей, уничтожая центральную инфраструктуру организации ХАМАС, в том числе места, где ХАМАС производил все свои ракеты и поставлял их по всему Сектору", - заявил Галлант.

Он добавил, что на юге Сектора Газа проводится мощная операция, и она становится все сильнее, как над землей, так и под землей.

"Тем террористам, которые начали отсчитывать время до ухода войск ЦАХАЛа, нужно сменить счет, им нужно начать считать до конца своей жизни на земле, а он наступит очень скоро", - добавил Галлант.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Иерусалим объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в Секторе Газа.

24 ноября между Иерусалимом и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

Недавно стало известно, что Армия Израиля выведет часть своих бригад из Сектора Газа. Такие действия обусловлены успешным перехватом контроля в регионе.

В то же время премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия, которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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