Боевые роботы ВСУ заставили оккупантов капитулировать: уникальная операция попала на видео

Впервые в истории российские оккупанты капитулировали перед украинскими наземными роботизированными комплексами без участия пехоты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью Штурмовую.
Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ осуществила беспрецедентную операцию, в ходе которой освободила укрепленные позиции врага в Харьковской области, используя только дроны и наземные боевые роботы.
Вражеские фортификации атаковали FPV-дроны и наземные роботизированные комплексы-камикадзе.
"К разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, когда противник, чтобы избежать подрыва, объявил о капитуляции. Оккупантов, которые уцелели, "птичками" вывели к нашим рубежам, и согласно регламенту - взяли в плен", - подписано видео.
Оккупантов, которые выжили, вывели к украинским позициям с помощью дронов, после чего их взяли в плен согласно регламенту.
"Позиции, которые дважды не поддавались смежным подразделениям, благодаря четко спланированным атакующим действиям отбили работы Тройки. Зачищенные укрепления и лесополоса заняты нашими силами", - рассказали в Третьей Штурмовой.
Ранее мы писали о том, что в прошлом месяце десантники провели успешную операцию на территории Сумской области, в ходе которой было взято в плен 15 военнослужащих армии РФ. Среди них - бойцы "жестоких" бригад.
До того бойцы Сил спецопераций ВСУ взяли в плен несколько десятков российских морпехов в Курской области. При этом военнослужащих 810-й бригады морской пехоты РФ пленили, когда в стране-агрессоре отмечают день морской пехоты.
Сегодня же мы писали, что воины-десантники 77-й отдельной аэромобильной бригады с помощью дрона заставили российского офицера сдаться в плен.
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