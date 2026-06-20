Боевые вертолеты переходят на 3D-звук: как пилоты Black Hawk разделяют каналы связи

Проблема нагрузки на пилотов: звуковой поток

Во время выполнения боевых задач экипажи американских армейских вертолетов вынуждены одновременно контролировать немалое количество информационных каналов.

Сюда входят

внутренняя связь между членами экипажа,

несколько тактических радиосетей,

звуковые подсказки навигационных систем,

автоматические сигналы бортовых систем предупреждения об опасности.

Десятилетиями армейские пилоты получали все эти аудиосигналы через один монофонический канал в наушниках. Это означало, что каждый голос и каждый предупредительный тон поступали в одну точку восприятия и накладывались друг на друга.

Как результат - пилотам приходилось самостоятельно анализировать звуковой поток в реальном времени, определяя, какое именно сообщение является приоритетным.

Исследования показывают, что такой процесс управления связью существенно повышает рабочую нагрузку на экипаж и может привести к потере ситуационной осведомленности или даже ошибкам в стрессовых ситуациях.

Графическое изображение звука в монофоническом канале (слева) и пространственного 3D-звука (справа) (схема: Defence Blog)

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Инженерное решение: распределение звука в кабине Black Hawk

Чтобы решить эту проблему, специалисты Аэромедицинской исследовательской лаборатории армии США (USAARL) интегрировали системы трехмерного пространственного аудио на два вертолета UH-60 Black Hawk. Монтаж оборудования и проведение оценочных полетов потребовали более 231 человеко-часа инженерных работ.

Технология базируется на естественной способности человека - определять направление источника звука в пространстве.

Специальная авиационная гарнитура воспроизводит акустические параметры так, что каждый канал связи или радиочастота получает собственную фиксированную позицию в слуховом поле пилота:

Распределение каналов: голоса с разных радиостанций воспринимаются так, будто они поступают из разных направлений, а не из одного общего источника.

Практический эффект: опытный пилот, капитан Брэндон Аллен, отметил, что при работе с четырьмя радиостанциями пространственное аудио разделяет их, позволяя четко различать, кто именно обращается к экипажу.

Перспективы технологии и модернизация авиапарка

Программа тестирования объединяет усилия многих структур армии США, включая Командование развития боевых возможностей (DEVCOM) и офис проекта Air Warrior, который отвечает за снаряжение экипажей.

Командир USAARL, полковник Томас Саммерс пояснил, что целью испытаний является сбор отзывов от реальных пилотов для дальнейшего совершенствования системы. Полученные данные будут использованы для проектирования перспективных летательных аппаратов.

Сейчас армия США разрабатывает скоростную штурмовую платформу вертикального взлета MV-75 Cheyenne по программе FLRAA, которая должна заменить часть парка UH-60 Black Hawk.

Интеграция и проверка новой аудиосистемы на существующих вертолетах позволят разработчикам сформировать точные технические требования для кабин будущих самолетов еще до начала их серийного производства.