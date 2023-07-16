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Боевые действия в Судане: стороны конфликта возобновляют переговоры

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Судан, Воскресенье 16 июля 2023 01:25
Боевые действия в Судане: стороны конфликта возобновляют переговоры Фото: стороны военного противостояния в Судане возобновили переговоры (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После трех месяцев боев между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования стороны прибыли в город Джидда в Саудовской Аравии, чтобы возобновить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предыдущие переговоры в Джидде при содействии Саудовской Аравии и Соединенных Штатов были приостановлены в начале июня из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня.

Ни одно из соглашений не смогло остановить бои, вспыхнувшие всередине весны между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования. Из-за конфликта более 3 млн гражданских были выселены из собственных жилищ.

В начале июня, в столице страны Хартуми, из-за боев в городе погибли по меньшей мере 60 детей в приюте. Они оказались в ловушке, не имели пищи и воды.

По данным Организации Объединенных Наций, около 25 млн человек в стране сейчас нуждаются в помощи и защите. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Судан находится на пороге полномасштабной гражданской войны и выразил "глубокую обеспокоенность".

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