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Бойові дії в Судані: сторони конфлікту відновлюють переговори

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Судан, Неділя 16 липня 2023 01:25
Бойові дії в Судані: сторони конфлікту відновлюють переговори Фото: сторони військового протистояння в Судані відновили переговори (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після трьох місяців боїв між регулярною армією Судану та Силами швидкого реагування, сторони прибули до міста Джидда в Саудівської Аравії, щоб відновити переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Попередні переговори в Джидді за сприяння Саудівської Аравії та Сполучених Штатів були призупинені на початку червня через численні порушення режиму припинення вогню.

Жодна з угод не змогла зупинити бої, які спалахнули всередині весни між регулярною армією Судану та Силами швидкого реагування. Через конфлікт понад 3 млн цивільних були виселені з власних осель.

На початку червня, в столиці країни Хартумі, через бої в місті загинули щонайменше 60 дітей у притулку. Вони опинилися у пастці, не мали їжі та води.

За даними Організації Об'єднаних Націй, близько 25 млн людей у країні зараз потребують допомоги та захисту. Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Судан знаходиться на порозі повномасштабної громадянської війни та виразив "глибоку стурбованість.

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