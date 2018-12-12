З Бойком тепер ніхто і ніколи не захоче мати справу, - "Опозиційний блок"

Фото: Юрій Бойко (rada.gov.ua)

Бойка звинуватили в доносах в силові структури на своїх колишніх колег

Співголова Опозиційного блоку" Борис Колесніков і голова політвиконкому партії Олександр Касянюк побували на допиті в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) для дачі свідчень у кримінальній справі, відкритій за заявою Юрія Бойка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву фракції та партії.

В "Опоблоці" повідомили, що Бойко напередодні запланованого на 15 грудня з'їзду партії написав заяву в Національну поліцію, щоб "зірвати з'їзд".

"Юрій Бойко, який покинув "Опозиційний блок", не згоден з тим, що партія продовжить своє існування без нього. У своїй заяві він звинувачує нашу команду у правопорушеннях за статтями 170 (перешкоджання діяльності політичних партій) та 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України", - повідомили в політсилі.

В "Опоблоці" нагадали, що Юрій Бойко і Сергій Льовочкін були виключені з фракції у Верховній раді після того, як в односторонньому порядку прийняли рішення про злиття з іншою політичною силою.

"Для розгляду ситуації в партії ситуації та виконання березневого рішення політради партії (до речі, підписаного, в тому числі, і самим Юрієм Бойком) було призначено проведення з'їзду. Наша команда відкрита для обговорення всього, що стосується партії, і ми запрошуємо колишніх колег взяти участь у з'їзді для дискусії щодо згаданих питань", - йдеться в заяві.

"При цьому фракція і партія вважає необхідним зазначити, що доноси в силові структури на своїх колишніх колег – це підлий вчинок і без сумніву, його псевдоопозиційність після цих дій стала очевидна і для рядових партійців, і для мільйонів українських виборців", - додали в "Опоблоці".

За словами Бориса Колеснікова, в кінці листопада його запросили на Радіо НВ. "Серед іншого, ми обговорювали з'їзд партії і те, що його потрібно провести до 15 грудня. Це вимога обласних політрад. Моя заява лягла в основу доносу Юрія Бойка. Його звинувачення полягають у тому, що я виступив по радіо, а співголова виконкому (Олександр Касанюк) підробив документи. Як він може підробити документи, якщо він відправляє їх від свого імені?", - повідомив він.

Він вважає, що з юридичної точки зору, ця справа – "повний нуль". "Все слідство сміється над ним. Ніякого відношення до Міністерства внутрішніх справ і до слідчого управління це не має", - додав співголова Опозиційного блоку".

"Мій правовий статус у цій справі – свідок. Я додам: свідок ганьби недовисунутого кандидата Юрія Бойка. Один з лідерів опозиції пише заяву діючої влади (з якою воює) на своїх колег по опозиції, щоб зірвати з'їзд опозиційної партії. Це нонсенс! Такого прецеденту в історії України ще не було", - зазначив Колесніков.

На його думку, Бойко намагається дискредитувати "Опозиційний блок". "Але цією заявою він поховав себе, своє сьогодення і майбутнє в політиці. З ним ніхто і ніколи не захоче мати справу. Всі будуть думати: "Сьогодні ми зв'язалися з Бойком, а завтра він напише на нас заяву". З'їзд у будь-якому випадку буде проведений. Розколоти "Опозиційний блок" у Бойка не вийде. Свою нікчемність в політиці вони зрозуміють вже на найближчих виборах", - підсумував політик.