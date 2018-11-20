Новинський: Бойка і Льовочкіна виключили з фракції "за зраду інтересів"

Фото: Вадим Новинський (opposition.org.ua)

Новинський стверджує, що Бойко і Льовочкін були виключені рішенням політради

Народних депутатів Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна виключили з фракції "Опозиційного блоку" за зраду інтересів та співпрацю з владою. Про це сьогодні на брифінгу у Верховній раді заявив народний депутат фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Співголовою нашої фракції Юрія Бойка було підписано угоду про співпрацю і створення так званої платформи "За життя - Опозиційна платформа" разом з Вадимом Рабіновичем, на яке він, Бойко, не мав абсолютно ніяких підстав. У нього не було повноважень. Йому ніяких повноважень не давала ні політрада нашої партії, ні з'їзд", - сказав він.

Як повідомив політик, це питання було розглянуто сьогодні на засіданні фракції. І фракція більшістю голосів – 22 людини – не підтримала Юрія Бойка в його діях.

"Так само фракція звернулася до політради нашої партії з вимогою якнайшвидше скликати з'їзд з обговоренням цих питань і ситуації в партії. За те, що Юрій Бойко і Сергій Льовочкін порушили статут, за співпрацю з владою і за зраду інтересів наших виборців вони були виключені з нашої фракції", - зазначив Новинський і додав, що з сьогоднішнього дня Бойко і Льовочкін не є членами фракції "Опозиційний блок".

Політик також спростував інформацію про те, що Бойко і Льовочкін самі подали заяву. Новинський стверджує, що вони були виключені рішенням політради.

Відповідаючи на питання журналістів "За ким залишиться бренд "Опозиційного Блоку", Новинський відповів: "Бренд "Опозиційного Блоку" залишиться за десятками тисяч членів партії "Опозиційний Блок". Ні про який розкол у партії не може йти мова".