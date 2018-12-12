С Бойко теперь никто и никогда не захочет иметь дело, - "Оппозиционный блок"

Фото: Юрий Бойко (rada.gov.ua)

Бойко обвинили в доносах в силовые структуры на своих бывших коллег

Сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников и сопредседатель политисполкома партии Александр Касянюк побывали на допросе в Министерстве внутренних дел (МВД) для дачи показаний по уголовному производству, открытому по заявлению Юрия Бойко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление фракции и партии.

В "Оппоблоке" сообщили, что Бойко накануне запланированного на 15 декабря съезда партии написал заявление в Национальную полицию, чтобы "сорвать съезд".

"Покинувший "Оппозиционный блок" Юрий Бойко не согласен с тем, что партия продолжит свое существование без него. В своем заявлении он обвиняет нашу команду в правонарушениях по статьям 170 (препятствование деятельности политических партий) и 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в политсиле.

В "Оппоблоке" напомнили, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин были исключены из фракции в Верховной раде после того как в одностороннем порядке приняли решение о слиянии с другой политической силой.

"Для рассмотрения сложившейся в партии ситуации и в исполнение мартовского решения политсовета партии (к слову, подписанного, в том числе, и самим Юрием Бойко) было назначено проведение съезда. Наша команда открыта для обсуждения всего, что касается партии, и мы приглашаем бывших коллег принять участие в съезде для дискуссии по упомянутым вопросам", - говорится в заявлении.

"При этом фракция и партия считает, необходимым отметить, что доносы в силовые структуры на своих бывших коллег – это поступок подлый и без сомнения, его псевдооппозиционность после этих действий стала очевидна и для рядовых партийцев, и для миллионов украинских избирателей", - добавили в "Оппоблоке".

По словам Бориса Колесникова, в конце ноября его пригласили на Радио НВ. "Среди прочего, мы обсуждали съезд партии и то, что его нужно провести до 15 декабря. Это требование областных политсоветов. Мое заявление легло в основу доноса Юрия Бойко. Его обвинения заключаются в том, что я выступил по радио, а сопредседатель исполкома (Александр Касанюк) подделал документы. Как он может подделать документы, если он отправляет их от своего имени?", - сообщил он.

Он считает, что с юридической точки зрения, это дело – "полный ноль". "Все следствие смеется над ним. Никакого отношения к Министерству внутренних дел и к следственному управлению это не имеет", - добавил сопредседатель "Оппозиционного блока".

"Мой правовой статус в этом деле – свидетель. Я добавлю: свидетель позора недовыдвинутого кандидата Юрия Бойко. Один из лидеров оппозиции пишет заявление действующей власти (с которой воюет) на своих коллег по оппозиции, чтобы сорвать съезд оппозиционной партии. Это нонсенс! Такого прецедента в истории Украины еще не было", - отметил Колесников.

По его мнению, Бойко пытается дискредитировать "Оппозиционный блок". "Но этим заявлением он похоронил себя, свое настоящее и будущее в политике. С ним никто и никогда не захочет иметь дело. Все будут думать: "Сегодня мы связались с Бойко, а завтра он напишет на нас заявление". Съезд в любом случае будет проведен. Расколоть "Оппозиционный блок" у Бойко не получится. Свою никчемность в политике они поймут уже на ближайших выборах", - подытожил политик.