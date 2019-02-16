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Бойко відкликав реєстрацію Рабиновича довіреною особою на вибори

Новини » Вибори 2019    16.02.2019 - 17:21
Бойко відкликав реєстрацію Рабиновича довіреною особою на вибори
Фото: Юрій Бойко і Вадим Рабинович (zagittya.com.ua)

ЦВК зареєструвала нову довірену особу Бойка

Кандидат на виборах президента України 2019 Юрій Бойко відкликав реєстрацію лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабиновича довіреною особою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну виборчу комісію.

Повідомляється, що 12 лютого Бойко подав заяву про відкликання Рабиновича та реєстрацію довіреною особою Михайла Макаренка. ЦВК встановила, що подані документи відповідають вимогам закону, і скасувала реєстрацію Рабиновича.

Рабиновича також зобов'язали повернути до ЦВК посвідчення довіреної особи Бойко. Відповідно, таке посвідчення отримає Макаренко.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного на початку лютого, Бойко готові підтримати менше 10% виборців.

Зазначимо, у своїй декларації Бойко вказав земельні ділянки, будинок в Київській області, квартири в Луганській області і Росії та іншу нерухомість. Кандидат за рік отримав майже 249 тис. гривень зарплати, майже 253 тис. гривень на депутатську діяльність, майже 27 тис. гривень пенсії. На банківських рахунках Бойко зберігає 14 тис. доларів, а його дружина - більше 10 млн грн, майже 1 млн доларів і 3,3 млн рублів.

 

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