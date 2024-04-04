Не боится РЭБов и имеет автопилот. В Украине разработали уникальный дрон WarDog

По его словам, система WarDog может вести разведку даже если подавлен GPS-сигнал. Кроме этого, дрон может летать в трех режимах: автономном, полуавтономном и ручном.

Беспилотник может работать до 60 минут в воздухе на дистанции до 10 км со связью и до 30 км в режиме автопилота. А его скорость - 12–15 м/с.

"Дрон WarDog уже активно контрактируют в рамках проекта "Армия дронов". Беспилотники успешно выполняют боевые задачи на Запорожском и Харьковском направлениях. Также WarDog испытывали возле Краматорска - дрон работал в условиях подавления сигнала GPS на высоте выше 50 метров", - рассказал Федоров.

Фото: дрон WarDog (t.me/zedigital)

Он рассказал, что значительным преимуществом WarDog является стабильность в полете, несмотря на отсутствующий сигнал GPS. То есть дрон устойчив в условиях сильного ветра, что позволяет четче держать картинку в кадре и фокусе. А данные от военных по его использованию позволили разработчикам усовершенствовать функционал беспилотника, чтобы "зрение артиллерии" становилось еще острее.

Производство дронов в Украине

Напомним, в Украине значительно увеличивают производство беспилотников, активно использующих в войне с российскими оккупантами.

В частности, в 2024 году в нашей стране планируется сделать и передать бойцам ВСУ миллион FPV-дронов. Это в декабре прошлого года анонсировал президент Владимир Зеленский.

Более подробно о том, может ли такое количество беспилотников изменить ситуацию на фронте, – в материале РБК-Украина.

ВСУ использует роботов на фронте

Ранее украинские военные показали, как используются на фронте автоматические роботизированные системы. Благодаря такому комплексу на позиции были доставлены боеприпасы.

Позже украинские воины с помощью робота-камикадзе взорвали важный мост под Бахмутом в Донецкой области. Это усложнило логистику россиян.

Также в ВСУ рассказывали, что тестируют на фронте универсальный наземный робот SIRKO, помогающий бойцам перевозить грузы, эвакуировать раненых и проводить разведку вражеских позиций.

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