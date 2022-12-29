Боится Путина? Кадыров пообещал не баллотироваться в президенты РФ

Так называемый "глава Чечни" Рамзан Кадыров якобы не хочет баллотироваться на пост президента Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции.

"Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты - ред.). Другим можно, а чеченцам нельзя что ли? Можно… Но я никогда не буду этого делать", - заявил Кадыров. По его словам, после действующего главы Кремля Владимира Путина руководить страной "будет практически невозможно".