ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боїться Путіна? Кадиров пообіцяв не балотуватися в президенти РФ

Новость на русском →
Четвер 29 грудня 2022 18:50
Боїться Путіна? Кадиров пообіцяв не балотуватися в президенти РФ Фото: президент Росії Володимир Путін та "голова Чечні" Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Так званий "голова Чечні" Рамзан Кадиров нібито не хоче балотуватися на пост президента Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції.

"Я громадянин Росії, я маю право (балотуватися в президенти - ред.). Іншим можна, а чеченцям не можна чи що? Можна... Але я ніколи не робитиму цього", - заявив Кадиров.

За його словами, після чинного глави Кремля Володимира Путіна керувати країною "буде практично неможливо".

Нагадаємо, раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявляв, що Путін боїться Кадирова, тому що "голова Чечні" може створити йому дуже великий клопіт.

Також ми писали, що, за інформацією української розвідки, Кадиров посилює владу Чеченців на тимчасово непідконтрольній частині Донецької та Луганської областей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кадиров Президентські вибори
NEWS
Україна готова припинити війну у будь-який час, але є умова, - Єрмак
Україна готова припинити війну у будь-який час, але є умова, - Єрмак
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН