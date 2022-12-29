Боїться Путіна? Кадиров пообіцяв не балотуватися в президенти РФ

Так званий "голова Чечні" Рамзан Кадиров нібито не хоче балотуватися на пост президента Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на прес-конференції.

"Я громадянин Росії, я маю право (балотуватися в президенти - ред.). Іншим можна, а чеченцям не можна чи що? Можна... Але я ніколи не робитиму цього", - заявив Кадиров. За його словами, після чинного глави Кремля Володимира Путіна керувати країною "буде практично неможливо".