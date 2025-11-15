Боится больше, чем Путина. В ГУР раскрыли "страшный сон" Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко очень не хочет быть втянутым в российско-украинскую войну. И многое делает не ради помощи диктатору Владимиру Путину, а потому что боится потерять власть.

Беларусь потеряла военный суверенитет

По словам Павленко, Беларусь давно потеряла свой военный суверенитет. Особенно это видно, анализируя украинский опыт из прошлого.

Например, по соглашению о Черноморском флоте РФ в Севастополе сначала ВМС Украины вывели в бухту Донузлав, а потом вообще разрешили размещение подразделений ФСБ в Севастополе. В дальнейшем российские спецслужбы развернули масштабную подрывную деятельность.

"Поэтому наше мнение таково, что в военной сфере Беларусь действительно не имеет своего суверенитета. Потому что есть уже длительный процесс строительства единого государства с россиянами", - сказал генерал.

В пользу этого тезиса свидетельствуют белорусско-российские учения, а также то, что на территории Беларуси никаких препятствий российским военным нет. В частности, украинская разведка фиксировала поездки российских военных в гражданской форме с целью изучения состояния дорог, чтобы строить планы быстрой переброски сил.

"Тем более после подписания совместных соглашений, изменения военной доктрины и создания совместной группировки войск - все это давно свидетельствует о том, что фактически, к сожалению, в этой сфере Беларусь потеряла суверенитет. Я имею в виду в сферах военной и деятельности спецслужб", - добавил Павленко.

Что является "страшным сном" для Лукашенко

Как отметила модератор форума Рена Марутян из Института национальной безопасности, сейчас белорусские спецслужбы задействованы в спецоперациях против Украины.

"Это могут быть кибероперации и ИПСО. Вообще насколько опасны эти гибридные вызовы для северных регионов Украины?", - спросила она.

По словам Павленко, спецслужбы Беларуси полностью подконтрольны россиянам, но значительно слабее. В частности, специализируются не столько на атаках, сколько на разведке в киберпространстве, в том числе по Европе и в приграничье Украины.

"Угроза есть, но идет не от белорусского режима, а от страны-агрессора", - пояснил экс-заместитель начальника ГУР.

Несмотря на это у белорусского диктатора Александра Лукашенко безусловно есть слабые места. Страшный сон для него - это принуждение к участию Беларуси непосредственно в боевых действиях или любых провокациях.

Поэтому он пытается создать такие условия, которые бы постоянно доказывали Владимиру Путину, что он полезен для того. Например, в изготовлении ракет, радиоэлектроники, шасси для стратегических сил или топлива. Особенно в условиях украинских дипстрайков по вражеским мощностям.

Во-вторых, Путин воюет не за территории Украины или Беларуси, а за построение правил игры для других, которые позволят россиянам получать экономические выгоды, отметил Илья Павленко. И даже у белорусских спецслужб были больше задачи заниматься экономическими вопросами, чтобы продвигать свою продукцию на рынки.

Режим Лукашенко зашел в такие условия, что очень сильно зависит от импорта, экспорта и других экономических факторов. И сейчас перенимает все больше российских практик.

"Поэтому он в страшном сне видит, что ему поступят какие-то задачи начинать эскалацию. И ради этого он отдает предпочтение развитию экономики, которая, по оценкам экспертов, потеряла половину от запланированного роста на 2026 год, а это же только начало", - добавил Павленко.

Фото с IV Форума имени Острожских 2025, предоставленное ГУР

Почему Украина не наносит удары по объектам в Беларуси

Несмотря на то, что Беларусь фактически является союзницей РФ в агрессивной войне, Украина не наносит удары по объектам на белорусской территории. Хотя разведка определила все цели, изучила и составила на каждую из них отдельный журнал.

"Здесь вопрос в целесообразности. Еще во времена СССР строились ракетные дороги из Беларуси в Черновицкую область Украины. И давать лишний повод Путину надавить на белорусский режим, чтобы тот объявил мобилизацию и полноценно вступил в войну? Это пока мы считаем нецелесообразным", - пояснил Павленко.

В то же время Лукашенко боится присутствия россиян и милитаризации, потому что общество постепенно к этому привыкает, как в свое время было в украинском Крыму. И если российское вмешательство будет чрезмерным, он просто может потерять власть.

"Он делает все ради власти, а не ради помощи Путину. Время, конечно, не в нашу пользу работает. Россияне умеют, знают, как это постепенно делать, как строить свою идентичность, оставлять язык. Мы надеемся, что демократия, она рано или поздно там победит", - подытожил генерал.