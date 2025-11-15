Боится больше, чем Путина. В ГУР раскрыли "страшный сон" Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко очень не хочет быть втянутым в российско-украинскую войну. И многое делает не ради помощи диктатору Владимиру Путину, а потому что боится потерять власть.
Об этом рассказал бывший заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Илья Павленко на IV Форуме имени Острожских 2025, передает корреспондент РБК-Украина.
Беларусь потеряла военный суверенитет
По словам Павленко, Беларусь давно потеряла свой военный суверенитет. Особенно это видно, анализируя украинский опыт из прошлого.
Например, по соглашению о Черноморском флоте РФ в Севастополе сначала ВМС Украины вывели в бухту Донузлав, а потом вообще разрешили размещение подразделений ФСБ в Севастополе. В дальнейшем российские спецслужбы развернули масштабную подрывную деятельность.
"Поэтому наше мнение таково, что в военной сфере Беларусь действительно не имеет своего суверенитета. Потому что есть уже длительный процесс строительства единого государства с россиянами", - сказал генерал.
В пользу этого тезиса свидетельствуют белорусско-российские учения, а также то, что на территории Беларуси никаких препятствий российским военным нет. В частности, украинская разведка фиксировала поездки российских военных в гражданской форме с целью изучения состояния дорог, чтобы строить планы быстрой переброски сил.
"Тем более после подписания совместных соглашений, изменения военной доктрины и создания совместной группировки войск - все это давно свидетельствует о том, что фактически, к сожалению, в этой сфере Беларусь потеряла суверенитет. Я имею в виду в сферах военной и деятельности спецслужб", - добавил Павленко.
Что является "страшным сном" для Лукашенко
Как отметила модератор форума Рена Марутян из Института национальной безопасности, сейчас белорусские спецслужбы задействованы в спецоперациях против Украины.
"Это могут быть кибероперации и ИПСО. Вообще насколько опасны эти гибридные вызовы для северных регионов Украины?", - спросила она.
По словам Павленко, спецслужбы Беларуси полностью подконтрольны россиянам, но значительно слабее. В частности, специализируются не столько на атаках, сколько на разведке в киберпространстве, в том числе по Европе и в приграничье Украины.
"Угроза есть, но идет не от белорусского режима, а от страны-агрессора", - пояснил экс-заместитель начальника ГУР.
Несмотря на это у белорусского диктатора Александра Лукашенко безусловно есть слабые места. Страшный сон для него - это принуждение к участию Беларуси непосредственно в боевых действиях или любых провокациях.
Поэтому он пытается создать такие условия, которые бы постоянно доказывали Владимиру Путину, что он полезен для того. Например, в изготовлении ракет, радиоэлектроники, шасси для стратегических сил или топлива. Особенно в условиях украинских дипстрайков по вражеским мощностям.
Во-вторых, Путин воюет не за территории Украины или Беларуси, а за построение правил игры для других, которые позволят россиянам получать экономические выгоды, отметил Илья Павленко. И даже у белорусских спецслужб были больше задачи заниматься экономическими вопросами, чтобы продвигать свою продукцию на рынки.
Режим Лукашенко зашел в такие условия, что очень сильно зависит от импорта, экспорта и других экономических факторов. И сейчас перенимает все больше российских практик.
"Поэтому он в страшном сне видит, что ему поступят какие-то задачи начинать эскалацию. И ради этого он отдает предпочтение развитию экономики, которая, по оценкам экспертов, потеряла половину от запланированного роста на 2026 год, а это же только начало", - добавил Павленко.
Фото с IV Форума имени Острожских 2025, предоставленное ГУР
Почему Украина не наносит удары по объектам в Беларуси
Несмотря на то, что Беларусь фактически является союзницей РФ в агрессивной войне, Украина не наносит удары по объектам на белорусской территории. Хотя разведка определила все цели, изучила и составила на каждую из них отдельный журнал.
"Здесь вопрос в целесообразности. Еще во времена СССР строились ракетные дороги из Беларуси в Черновицкую область Украины. И давать лишний повод Путину надавить на белорусский режим, чтобы тот объявил мобилизацию и полноценно вступил в войну? Это пока мы считаем нецелесообразным", - пояснил Павленко.
В то же время Лукашенко боится присутствия россиян и милитаризации, потому что общество постепенно к этому привыкает, как в свое время было в украинском Крыму. И если российское вмешательство будет чрезмерным, он просто может потерять власть.
"Он делает все ради власти, а не ради помощи Путину. Время, конечно, не в нашу пользу работает. Россияне умеют, знают, как это постепенно делать, как строить свою идентичность, оставлять язык. Мы надеемся, что демократия, она рано или поздно там победит", - подытожил генерал.
Беларусь поддерживает РФ в войне против Украины
Напомним, Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года открыто поддерживает агрессию против Украины, предоставляя Москве военную инфраструктуру, аэродромы и логистическую помощь.
Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко также обвиняют в причастности к незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий.
В сентябре этого года на территории Беларуси состоялись совместные военные учения с Россией, которые длились две недели.
Недавно Лукашенко подтвердил, что в декабре на боевое дежурство будет поставлен российский ракетный комплекс "Орешник".
Он также пригрозил, что Беларусь "нанесет удар", если ситуация "будет развиваться плохо".
В то же время в Беларуси утверждают, что готовы развернуть свои "миротворческие" войска в Украине, если на то будет "соответствующее решение".