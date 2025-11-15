ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Боится больше, чем Путина. В ГУР раскрыли "страшный сон" Лукашенко

Суббота 15 ноября 2025 15:30
UA EN RU
Боится больше, чем Путина. В ГУР раскрыли "страшный сон" Лукашенко Заместитель начальника ГУР Илья Павленко (фото предоставлено ГУР)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко очень не хочет быть втянутым в российско-украинскую войну. И многое делает не ради помощи диктатору Владимиру Путину, а потому что боится потерять власть.

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Илья Павленко на IV Форуме имени Острожских 2025, передает корреспондент РБК-Украина.

Беларусь потеряла военный суверенитет

По словам Павленко, Беларусь давно потеряла свой военный суверенитет. Особенно это видно, анализируя украинский опыт из прошлого.

Например, по соглашению о Черноморском флоте РФ в Севастополе сначала ВМС Украины вывели в бухту Донузлав, а потом вообще разрешили размещение подразделений ФСБ в Севастополе. В дальнейшем российские спецслужбы развернули масштабную подрывную деятельность.

"Поэтому наше мнение таково, что в военной сфере Беларусь действительно не имеет своего суверенитета. Потому что есть уже длительный процесс строительства единого государства с россиянами", - сказал генерал.

В пользу этого тезиса свидетельствуют белорусско-российские учения, а также то, что на территории Беларуси никаких препятствий российским военным нет. В частности, украинская разведка фиксировала поездки российских военных в гражданской форме с целью изучения состояния дорог, чтобы строить планы быстрой переброски сил.

"Тем более после подписания совместных соглашений, изменения военной доктрины и создания совместной группировки войск - все это давно свидетельствует о том, что фактически, к сожалению, в этой сфере Беларусь потеряла суверенитет. Я имею в виду в сферах военной и деятельности спецслужб", - добавил Павленко.

Что является "страшным сном" для Лукашенко

Как отметила модератор форума Рена Марутян из Института национальной безопасности, сейчас белорусские спецслужбы задействованы в спецоперациях против Украины.

"Это могут быть кибероперации и ИПСО. Вообще насколько опасны эти гибридные вызовы для северных регионов Украины?", - спросила она.

По словам Павленко, спецслужбы Беларуси полностью подконтрольны россиянам, но значительно слабее. В частности, специализируются не столько на атаках, сколько на разведке в киберпространстве, в том числе по Европе и в приграничье Украины.

"Угроза есть, но идет не от белорусского режима, а от страны-агрессора", - пояснил экс-заместитель начальника ГУР.

Несмотря на это у белорусского диктатора Александра Лукашенко безусловно есть слабые места. Страшный сон для него - это принуждение к участию Беларуси непосредственно в боевых действиях или любых провокациях.

Поэтому он пытается создать такие условия, которые бы постоянно доказывали Владимиру Путину, что он полезен для того. Например, в изготовлении ракет, радиоэлектроники, шасси для стратегических сил или топлива. Особенно в условиях украинских дипстрайков по вражеским мощностям.

Во-вторых, Путин воюет не за территории Украины или Беларуси, а за построение правил игры для других, которые позволят россиянам получать экономические выгоды, отметил Илья Павленко. И даже у белорусских спецслужб были больше задачи заниматься экономическими вопросами, чтобы продвигать свою продукцию на рынки.

Режим Лукашенко зашел в такие условия, что очень сильно зависит от импорта, экспорта и других экономических факторов. И сейчас перенимает все больше российских практик.

"Поэтому он в страшном сне видит, что ему поступят какие-то задачи начинать эскалацию. И ради этого он отдает предпочтение развитию экономики, которая, по оценкам экспертов, потеряла половину от запланированного роста на 2026 год, а это же только начало", - добавил Павленко.

Боится больше, чем Путина. В ГУР раскрыли &quot;страшный сон&quot; Лукашенко

Фото с IV Форума имени Острожских 2025, предоставленное ГУР

Почему Украина не наносит удары по объектам в Беларуси

Несмотря на то, что Беларусь фактически является союзницей РФ в агрессивной войне, Украина не наносит удары по объектам на белорусской территории. Хотя разведка определила все цели, изучила и составила на каждую из них отдельный журнал.

"Здесь вопрос в целесообразности. Еще во времена СССР строились ракетные дороги из Беларуси в Черновицкую область Украины. И давать лишний повод Путину надавить на белорусский режим, чтобы тот объявил мобилизацию и полноценно вступил в войну? Это пока мы считаем нецелесообразным", - пояснил Павленко.

В то же время Лукашенко боится присутствия россиян и милитаризации, потому что общество постепенно к этому привыкает, как в свое время было в украинском Крыму. И если российское вмешательство будет чрезмерным, он просто может потерять власть.

"Он делает все ради власти, а не ради помощи Путину. Время, конечно, не в нашу пользу работает. Россияне умеют, знают, как это постепенно делать, как строить свою идентичность, оставлять язык. Мы надеемся, что демократия, она рано или поздно там победит", - подытожил генерал.

Беларусь поддерживает РФ в войне против Украины

Напомним, Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года открыто поддерживает агрессию против Украины, предоставляя Москве военную инфраструктуру, аэродромы и логистическую помощь.

Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко также обвиняют в причастности к незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий.

В сентябре этого года на территории Беларуси состоялись совместные военные учения с Россией, которые длились две недели.

Недавно Лукашенко подтвердил, что в декабре на боевое дежурство будет поставлен российский ракетный комплекс "Орешник".

Он также пригрозил, что Беларусь "нанесет удар", если ситуация "будет развиваться плохо".

В то же время в Беларуси утверждают, что готовы развернуть свои "миротворческие" войска в Украине, если на то будет "соответствующее решение".

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь ГУР
Новости
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт