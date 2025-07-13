Бои вплотную приблизились к Днепропетровщине, но россиян там нет, - ОСГВ "Хортица"

Россияне не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице.
Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Трегубов напомнил, что россияне уже в течение трех недель заявляют о том, что они якобы зашли на территорию Днепропетровской области. Они даже снимают фейковые видео по этому поводу.
"По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он (враг - ред.) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы", - добавил он.
По словам спикера ОСГВ "Хортица", речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.
Также Трегубов отметил, что диверсанты в теории могут заходить на территорию Днепропетровской области. Но, как добавил спикер, так же в теории они могут заходить и на территорию Волынской области с Беларуси.
Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что россияне хотят зайти на 10 километров вглубь Днепропетровской области.
По его словам, так враг хочет создать на территории региона так называемую "буферную зону".
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