Бои вплотную приблизились к Днепропетровщине, но россиян там нет, - ОСГВ "Хортица"

Трегубов напомнил, что россияне уже в течение трех недель заявляют о том, что они якобы зашли на территорию Днепропетровской области. Они даже снимают фейковые видео по этому поводу.

"По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области он (враг - ред.) не находится. Хотя бои плотно приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся возле административной границы", - добавил он.

По словам спикера ОСГВ "Хортица", речи о том, что россияне взяли под контроль территорию на самой админгранице или за ней, нет.

Также Трегубов отметил, что диверсанты в теории могут заходить на территорию Днепропетровской области. Но, как добавил спикер, так же в теории они могут заходить и на территорию Волынской области с Беларуси.