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В Белгородской области после "прилета" горит райадминистрация (перехват)

Белгородская область, Четверг 14 марта 2024 19:19
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В Белгородской области после "прилета" горит райадминистрация (перехват) Архивное фото: В Белгородской области после "прилета" горит райадминистрация (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Белгородской области в России загорелась районная администрация. Это произошло из-за "прилета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Во время разговора мужчина поинтересовался, что происходит у его собеседника.

"Да у нас администрация горит районная, прямо почти в кабинет влетело", - сказал мужчина.

ГУР уточнило, что разговор был перехвачен на Грайворонском направлении в Белгородской области. Собеседник сказал мужчине, что как раз из-за пожара в райадминистрации ему и позвонил.

Ситуация на границе с РФ

12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон". Сообщалось о мероприятии добровольцев в Курской и Белгородской областях.

Позже стало известно, что добровольцы взяли под контроль село Теткино Курской области РФ. Позже информация была уточнена - бои за населенный пункт продолжаются. По данным интерактивной карты DeepStateMAP, на вечер 12 марта, добровольцы могли занять более чем 40 кв. км российской территории.

Поздно вечером этого же дня бойцы легиона "Свобода России" все же взяли под контроль населенный пункт Теткино в Курской области и заявили, что эта ночь будет непростой для врага.

Уже с утра 14 марта жители Белгорода жалуются на "прилеты". Тем временем российские СМИ заявили о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Как пишут российские пропагандисты, в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки (Белгородская область РФ) идет бой, применяется бронетехника и РСЗО.

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