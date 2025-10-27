Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 83 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 202 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4039 обстрелов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6190 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов:

Сладкое, Ровнополье, Железнодорожное, Нечаевка, Терноватое, Степногорск, Веселянка, Новояковлевка Запорожской области;

Ольговка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб, совершил 154 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.



На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.



На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское.



На Славянском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.



На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.



На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка и в направлении Константиновки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лысовка, Удачное, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.



На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригорьевка и в направлении населенного пункта Рыбное.



На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленый Гай.



На Ореховском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степное и Степногорск.



На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две вражеские артиллерийские системы.