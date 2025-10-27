ua en ru
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

Украина, Понедельник 27 октября 2025 08:30
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты) Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные о боях на фронте (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта зафиксировано 124 боевых столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес один ракетный и 83 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 202 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4039 обстрелов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6190 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов:

  • Сладкое, Ровнополье, Железнодорожное, Нечаевка, Терноватое, Степногорск, Веселянка, Новояковлевка Запорожской области;
  • Ольговка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боестолкновение. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб, совершил 154 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Славянском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка и в направлении Константиновки.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лысовка, Удачное, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригорьевка и в направлении населенного пункта Рыбное.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленый Гай.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степное и Степногорск.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.
Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две вражеские артиллерийские системы.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 800 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 547 беспилотных летательных аппаратов и 138 единиц автомобильной техники оккупантов.

Война в Украине Генштаб ВСУ ВСУ
