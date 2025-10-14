Бои не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте (карты)

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4 315 обстрелов, из них 69 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 214 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Барвиновка, Железнодорожное Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло шесть боевых столкновений. Противник нанес шесть авиационных ударов, всего сбросил 11 управляемых авиационных бомб и совершил 157 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении произошло 15 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки, Кутьковки и в направлении Бологовки, Двуречанского, Колодезного.



На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки и в направлении Куриловки.



На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Дерилово, Шандриголово, Новоселовка, Карповка, Торское и в направлении Ольговки, Лимана и Дробышево.



На Славянском направлении в течение минувших суток враг совершил семь атак на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Григорьевка.



На Краматорском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Ступочек.



На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка, Бересток, Русин Яр, Миколайполье, Полтавка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Новоукраинка, Новоэкономическое, Балаган, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Миролюбовка, Дачное, Филиал и в направлении Новопавловки.



На Александровском направлении Силы обороны отбили 28 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Январское, Вороное, Степное, Новониколаевка, Новогригорьевка, Ялта и Сосновка.



На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.



На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников вблизи Степного.



На Приднепровском направлении враг трижды проводил наступательные действия в направлении Антоновки.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 200 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 29 артиллерийских систем, 390 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники оккупантов