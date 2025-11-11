Бои под Покровском не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник совершил 89 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского. Семь вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются 11 боевых столкновений. Всего с начала суток враг 16 раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

На Лиманском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении противник совершил сегодня семь атак в районах Дроновки, Северска, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении российские войска 46 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. Наши защитники уже отбили 38 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Сосновка, Новониколаевка, Первомайское и в сторону Сладкого. Еще две вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.