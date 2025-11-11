ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бои под Покровском не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте

Вторник 11 ноября 2025 16:59
UA EN RU
Бои под Покровском не стихают: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 11 ноября произошло 118 боевых столкновений. Российские оккупанты не прекращают атаки на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник совершил 89 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского. Семь вражеских атак продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении продолжаются 11 боевых столкновений. Всего с начала суток враг 16 раз пытался продвинуться к позициям наших защитников в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

На Лиманском направлении сегодня произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал в районах населенных пунктов Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении противник совершил сегодня семь атак в районах Дроновки, Северска, Серебрянки и Переездного.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Силы обороны остановили 11 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении российские войска 46 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. Наши защитники уже отбили 38 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении украинские защитники отбили семь атак противника вблизи населенных пунктов Сосновка, Новониколаевка, Первомайское и в сторону Сладкого. Еще две вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении продолжаются бои в районах населенных пунктов Зеленый Гай и Новоуспеновское.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили вражескую атаку в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 153 180 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1020 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 боевую бронированную машину, 17 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 217 дронов и другую технику врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
НАБУ сообщило о подозрении Миндичу и не только: новые детали дела о коррупции в энергетике
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа