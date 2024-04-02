Бои под Авдеевкой: Силы обороны показали серию уничтожения техники и живой силы оккупантов

Украинские защитники продолжают боевые действия под Авдеевкой. Благодаря слаженным действиям, им удалось за последние дни нанести серию ударов по технике и живой силе врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска в

"Сбросами, FPV-дронами и бригадной артой подразделения Третьей штурмовой продолжают палить оккупантов на Авдеевском направлении!", - говорится в сообщении.

Из видео видно, что украинским защитникам удалось поразить ряд технических боевых средств оккупантов даже несмотря на попытки их "маскировки". В частности, показано уничтожение нескольких танков и транспортных средств.

Также в видео освещена работа по живой силе противника, которая продвигалась по лесополосе.