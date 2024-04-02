Бои под Авдеевкой: Силы обороны показали серию уничтожения техники и живой силы оккупантов
Украинские защитники продолжают боевые действия под Авдеевкой. Благодаря слаженным действиям, им удалось за последние дни нанести серию ударов по технике и живой силе врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска в
"Сбросами, FPV-дронами и бригадной артой подразделения Третьей штурмовой продолжают палить оккупантов на Авдеевском направлении!", - говорится в сообщении.
Из видео видно, что украинским защитникам удалось поразить ряд технических боевых средств оккупантов даже несмотря на попытки их "маскировки". В частности, показано уничтожение нескольких танков и транспортных средств.
Также в видео освещена работа по живой силе противника, которая продвигалась по лесополосе.
Ситуация на авдеевском направлении
Напомним, в прошлом месяце украинским защитникам пришлось выйти из Авдеевки, оборона которой продолжалась с начала полномасштабного вторжения.
Позже газета The New York Times писала, что наступление России вокруг Авдеевки замедляется после скорых успехов.
Как писало РБК-Украина накануне, наступление РФ к западу от Авдеевки замедлилось, упершись в первую линию естественных препятствий.
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