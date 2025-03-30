Бои на Курском направлении: что происходит сейчас (карта)

Российские войска продолжают наступательные действия в Курской области. За последние сутки зафиксировано продвижение вражеских сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
В утренней сводке 30 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины за минувшие сутки остановили 31 атаку россиян. Кроме этого, враг за сутки нанес 18 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.
На карте, которую опубликовал Генштаб по состоянию на утро 30 марта, заметно, что зона, которую контролируют украинские силы в Курской области, уменьшилась.
Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 30 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На карте по состоянию на утро 29 марта можно увидеть, что буферная зона украинских войск в Курской области несколько больше. Днем ранее Силы обороны остановили 14 штурмовых действий захватчиков в Курской области.
Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 29 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Силы обороны Украины начали операцию в Курской области в августе 2024 года. Это был превентивный факт, поскольку Россия готовила наступательные действия на северной границе Украины.
Кроме того, активизировались действия российских войск вблизи границы в Сумской области. Как сообщили РБК-Украина в Госпогранслужбе, РФ не прорвала границу, но враг продолжает использовать малые штурмовые группы.
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