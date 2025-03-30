Бои на Курском направлении: что происходит сейчас (карта)

В утренней сводке 30 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины за минувшие сутки остановили 31 атаку россиян. Кроме этого, враг за сутки нанес 18 авиационных ударов с применением 23 управляемых бомб, а также совершил 265 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На карте, которую опубликовал Генштаб по состоянию на утро 30 марта, заметно, что зона, которую контролируют украинские силы в Курской области, уменьшилась.



Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 30 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)



На карте по состоянию на утро 29 марта можно увидеть, что буферная зона украинских войск в Курской области несколько больше. Днем ранее Силы обороны остановили 14 штурмовых действий захватчиков в Курской области.



Фото: карта боев в Курской области по состоянию на 29 марта (facebook.com/GeneralStaff.ua)