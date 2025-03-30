Бої на Курському напрямку: що відбувається зараз (карта)

Російські війська продовжують наступальні дії у Курській області. За останню добу зафіксоване просування ворожих сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
У ранковому зведенні 30 березня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Сил оборони України за минулу добу зупинили 31 атаку росіян. Крім цього, ворог за добу завдав 18 авіаційних ударів із застосуванням 23 керованих бомб, а також здійснив 265 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - з реактивних систем залпового вогню.
На карті, яку опублікував Генштаб станом на ранок 30 березня, помітно, що зона, яку контролюють українські сили у Курській області, зменшилася.
Фото: карта боїв у Курській області станом на 30 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На карті станом на ранок 29 березня можна побачити, що буферна зона українських військ у Курській області дещо більша. Днем раніше Сили оборони зупинили 14 штурмових дій загарбників у Курській області.
Фото: карта боїв у Курській області станом на 29 березня (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Сили оборони України розпочали операцію у Курській області у серпні 2024 року. Це був превентивний факт, оскільки Росія готувала наступальні дії на північному кордоні України.
Крім того, активізувалися дії російських військ поблизу кордону у Сумській області. Як повідомили РБК-Україна у Держприкордонслужбі, РФ не прорвала кордон, але ворог продовжує використовувати малі штурмові групи.
Більше про те, що відбувається на фронті - у матеріалі РБК-Україна.
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