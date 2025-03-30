Бої на Курському напрямку: що відбувається зараз (карта)

Курська операція ЗСУ

Сили оборони України розпочали операцію у Курській області у серпні 2024 року. Це був превентивний факт, оскільки Росія готувала наступальні дії на північному кордоні України.

Крім того, активізувалися дії російських військ поблизу кордону у Сумській області. Як повідомили РБК-Україна у Держприкордонслужбі, РФ не прорвала кордон, але ворог продовжує використовувати малі штурмові групи.

Більше про те, що відбувається на фронті - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.