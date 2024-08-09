Как отметили в легионе, на 800 кв. км освобожденной территории России ни в одном населенном пункте не повторился "бучанский сценарий". Местные жители "не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные (грамота с прошением или жалобой на имя царя или местных властей) российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой "помочь".

Бойцы легиона подчеркивают, что глава Кремля местным жителям Курской области не поможет, как это было с населением Белгорода, Орска, Бурятии и других районов.

"А вот мы можем. Следуйте примеру ТАСС (российского пропагандистского издания - ред.), которое сняло перемещение техники: отправляйте информацию о местах расположения, передвижении техники и о наличии у вас иной информации", - добавили в ЛСР.

Отправлять такую информацию можно через безопасную и анонимную форму разведсил легиона или через официальный бот в Telegram.