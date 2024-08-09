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Бої у Курській області: легіон "Свобода Росії" звернувся із закликом до місцевих жителів

Ілюстративне фото: ЛCР звернувся до мешканців Курської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Легіон "Свобода Росії" (ЛСР), який допомагає Україні у війні з російськими окупантами, закликав місцевих жителів Курської області ділитися інформацією про техніку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЛСР у Telegram.

Як зазначили у легіоні, на 800 кв. км звільненої території Росії в жодному населеному пункті не повторився "бучанський сценарій". Місцеві жителі "не лежать вже охололі біля доріг, а записують чолобитні (грамота з проханням чи скаргою на ім'я царя чи місцевої влади) російському диктатору Володимиру Путіну з проханням "допомогти".

Бійці легіону наголошують, що голова Кремля місцевим жителям Курської області не допоможе, як це було з населенням Бєлгорода, Орська, Бурятії та інших районів.

"А ось ми можемо. Наслідуйте приклад ТАСС (російського пропагандистського видання - ред.), яке зняло переміщення техніки: відправляйте інформацію про місця розташування, пересування техніки та про наявність у вас іншої інформації", - додали в ЛСР.

Відправляти таку інформацію можна через безпечну та анонімну форму розвідсил легіону або через офіційний бот у Telegram.

Бої у Курській області

Нагадаємо, у Курській області цього тижня розпочалися бойові дії. Міноборони РФ та ФСБ скаржилися на "прорив" кордону, який нібито організували українські захисники.

Українські офіційні особи поки не коментували те, що відбувається в російському регіоні.

Частина жителів прикордонних населених пунктів Курської області евакуювалася. При цьому, за їхніми словами, місцева влада виїхати з небезпечних районів не допомагала.

Детально про ситуацію в Курській області - у матеріалі РБК-Україна.

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