Бои в Курской области: легион "Свобода России" обратился с призывом к местным жителям
Легион "Свобода России" (ЛСР), который помогает Украине в войне с российскими оккупантами, призвал местных жителей Курской области делиться информацией о технике РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЛСР в Telegram.
Как отметили в легионе, на 800 кв. км освобожденной территории России ни в одном населенном пункте не повторился "бучанский сценарий". Местные жители "не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные (грамота с прошением или жалобой на имя царя или местных властей) российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой "помочь".
Бойцы легиона подчеркивают, что глава Кремля местным жителям Курской области не поможет, как это было с населением Белгорода, Орска, Бурятии и других районов.
"А вот мы можем. Следуйте примеру ТАСС (российского пропагандистского издания - ред.), которое сняло перемещение техники: отправляйте информацию о местах расположения, передвижении техники и о наличии у вас иной информации", - добавили в ЛСР.
Отправлять такую информацию можно через безопасную и анонимную форму разведсил легиона или через официальный бот в Telegram.
Бои в Курской области
Напомним, в Курской области на этой неделе начались боевые действия. Минобороны РФ и ФСБ жаловались на "прорыв" границы, который якобы организовали украинские защитники.
Украинские официальные лица пока не комментировали происходящее в российском регионе.
Часть жителей приграничных населенных пунктов Курской области эвакуировались. При этом, по их словам, местные власти выехать из опасных районов не помогали.
Детально о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.
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