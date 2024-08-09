ua en ru
Пт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бои в Курской области: легион "Свобода России" обратился с призывом к местным жителям

Курская область, Пятница 09 августа 2024 16:25
UA EN RU
Бои в Курской области: легион "Свобода России" обратился с призывом к местным жителям Иллюстративное фото: ЛСР обратился к жителям Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Легион "Свобода России" (ЛСР), который помогает Украине в войне с российскими оккупантами, призвал местных жителей Курской области делиться информацией о технике РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЛСР в Telegram.

Как отметили в легионе, на 800 кв. км освобожденной территории России ни в одном населенном пункте не повторился "бучанский сценарий". Местные жители "не лежат уже остывшие у дорог, а записывают челобитные (грамота с прошением или жалобой на имя царя или местных властей) российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой "помочь".

Бойцы легиона подчеркивают, что глава Кремля местным жителям Курской области не поможет, как это было с населением Белгорода, Орска, Бурятии и других районов.

"А вот мы можем. Следуйте примеру ТАСС (российского пропагандистского издания - ред.), которое сняло перемещение техники: отправляйте информацию о местах расположения, передвижении техники и о наличии у вас иной информации", - добавили в ЛСР.

Отправлять такую информацию можно через безопасную и анонимную форму разведсил легиона или через официальный бот в Telegram.

Бои в Курской области

Напомним, в Курской области на этой неделе начались боевые действия. Минобороны РФ и ФСБ жаловались на "прорыв" границы, который якобы организовали украинские защитники.

Украинские официальные лица пока не комментировали происходящее в российском регионе.

Часть жителей приграничных населенных пунктов Курской области эвакуировались. При этом, по их словам, местные власти выехать из опасных районов не помогали.

Детально о ситуации в Курской области - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская область Война в Украине
NEWS
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
Курский прорыв. Чем важен "газовый вентиль" РФ в Судже и сгущаются ли тучи над АЭС
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев