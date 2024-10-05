Бои за газовые вышки возле Змеиного: появились эксклюзивные кадры

Государственная пограничная служба Украины опубликовала эксклюзивные кадры боев за газодобывающие вышки в Черном море. Восстановлен контроль над частью объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.

Сообщается, что спецназ пограничников вместе с подразделениями военной разведки отбивают у россиян вышки возле острова Змеиный.

"Титаническими усилиями захвачена и взята под контроль часть этих стратегически важных объектов, выполняющих роль наших морских крепостей. Их удержание позволяет контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео после планирования операции бойцы штурмуют захваченные вышки с катеров.

Что известно о вышках в Черном море

У берегов оккупированного Крыма находятся газо- и нефтедобывающие платформы, так называемые "вышки Бойко". Свое название они получили в 2011 году после скандала с закупкой по завышенным ценам Министерством энергетики, когда его возглавлял Юрий Бойко.

Россия захватила их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств радиолокацинных станций.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над "вышками Бойко".

В августе 2024 сообщалось об атаках на еще одну газовую вышку в Черном море. По неподтвержденным данным, там противник разместил техническое разведывательное оборудование и держал до 40 человек личного состава.