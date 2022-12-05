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Почему россияне так стремятся захватить Бахмут: ответ Сухопутных войск

Новина українською →
Понедельник 05 декабря 2022 12:23
Почему россияне так стремятся захватить Бахмут: ответ Сухопутных войск Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Захват Бахмута Донецкой области, прежде всего, имеет для российских оккупантов символическое значение, ведь они столкнулись с многочисленными военными поражениями и падением морального духа среди солдат в последнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, которое транслировалось в эфире телемарафона.

"В военном плане он (Бахмут - ред.) не имеет стратегического значения, наряду с этим он имеет значение психологическое", - сказал он.

По его словам, для россиян захват города имеет символическое значение, особенно после ряда потерь, как Херсон, Херсонская область, а до этого Харьковская область.

"Поэтому он пытается любым способом овладеть этим городом, прорвать оборону и таким образом мотивировать свой личный состав, поднять уровень его морально-психологического состояния", - сказал Сырский.

По его словам, Бахмутское направление всегда было особенным, поскольку враг поставил цель прорвать оборону украинских войск еще несколько месяцев назад.

По его словам, назначались 6 или 7 сроков, когда оккупанты должны были овладеть этим городом, но каждый раз украинские воины уничтожали врага, срывали его планы. Каждый раз враг начинал снова, менял командующих, войска, наращивал численность войск, но за все это время он продвинулся на максимум до 5 км.

Ранее сообщалось, что россияне ежедневно теряют более 50 человек на Бахмутском направлении погибшими и столько же ранеными.

Кроме того, РБК-Украина писала, что оккупанты меняют тактику боя в районе Бахмута.

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