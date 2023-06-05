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Бои за Бахмут: дрон Everstake уничтожил "Гвоздику" россиян (видео)

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Украина, Понедельник 05 июня 2023 10:01
Бои за Бахмут: дрон Everstake уничтожил "Гвоздику" россиян (видео) Фото: дрон Everstake уничтожил "Гвоздику" россиян в окрестностях Бахмута Донецкой области (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Дрон, приобретенный за средства украинской блокчейн-компании Everstake, уничтожил российскую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" в окрестностях Бахмута Донецкой области. За город продолжают идти бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера, министра по цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Армия дронов уничтожает советский хлам в окрестностях Бахмута. На этот раз у россиян минус одна самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - написал он.

По словам Федорова, дрон был приобретен за средства украинской блокчейн-компании Everstake. Он также призвал присоединиться к помощи "Армии дронов". Это можно сделать с помощью UNITED24 или в несколько кликов в Дії.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

По данным на 4 июня, как рассказал генерал Александр Сырский, украинские штурмовики смогли освободить значительный участок в районе Ивановского леса. Вероятно, речь идет о лесистой местности на Бахмутском направлении.

Днем ранее замминистра обороны Анна Маляр назвала ситуацию в этом районе "условно стабильной". При этом несмотря на пафосные заявления основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, его наемники "окончательно еще не покинули город" и занимаются инструктажем прибывших отрядов регулярной армии.

Что касается потерь, то как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, россияне в боях за Бахмут потеряли почти 23 тысячи своих военных, а потери Украины на этом направлении в 7,5 раза меньше.

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