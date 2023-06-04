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ВСУ продвинулись на Сватовском направлении. Сырский рассказал о боях на востоке

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Сватово, Воскресенье 04 июня 2023 13:02
ВСУ продвинулись на Сватовском направлении. Сырский рассказал о боях на востоке Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/militarymediacenter)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные успешно контратаковали российских оккупантов на Сватовском направлении. ВСУ удалось продвинуться на 400 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Командующий посетил украинских защитников на передовой и отметил, что ВСУ не только обороняются, но и контратакуют.

По словам Сырского, оккупанты усилили свою группировку штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных. Россияне перешли к наступательным действиям в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное. Они пытаются "продавить оборону" украинских войск.

Сырский отметил успешно работу украинских защитников, которые в условиях штурмов смогли отбросить врага и продвинуться на разных участках.

"Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров", - отметил генерал.

ВСУ продвинулись на Сватовском направлении. Сырский рассказал о боях на востоке

скриншот deepstatemap.live

Также Сырский сообщил, что бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса. Вероятно, речь идет о лесистой местности на Бахмутском направлении.

Фото: Сырский посетил ВСУ на передовой (t.me/militarymediacenter)

Ситуация на фронте

По данным украинских военных, Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. Оккупанты смогли захватить значительную часть города, однако ВСУ продвигаются на флангах. Ранее Александр Сырский заявил, что защитники пытаются взять Бахмут в оперативное оцепление.

ВСУ продвинулись на Сватовском направлении. Сырский рассказал о боях на востоке

скриншот deepstatemap.live

При этом в Нацгвардии сообщили, что оккупанты на Бахмутском направлении почти потеряли инициативу и переходят к обороне.

Как заявили в Генштабе ВСУ, на фронте за минувшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Актины бои по-прежнему идут на востоке.

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