Бои за Бахмут: почему Украина держит оборону города, несмотря на предостережения Запада

Министр обороны США Ллойд Остин на прошлой неделе заявил, что выход украинской армии из Бахмута глобально не повлияет на ход войны. По его словам, бои за Бахмут имеют, скорее, символическое, чем стратегическое и оперативное значение. К похожему мнению склоняются многие западные аналитики и обозреватели. Американские СМИ называют этот город "полем политической битвы" между Москвой и Киевом.

Пехотинец одного из военных подразделений, которые сейчас держат оборону Бахмута, на условиях анонимности отметил: среди бойцов также есть мнение, что внимание к этому городу приковано из-за политической составляющей - чтобы партнеры давали больше вооружения и чтобы весь мир знал, что Россия - это враг. Но украинские политическое и военное руководство видит картину немного иначе и отводят Бахмуту другую роль.

Украине, разумеется, не хочется дать россиянам лишний повод для ликования. Тем более, что потеря Бахмута, для обороны которого было приложено столько усилий, может породить упаднические настроения. Но это всего лишь побочные мотивы.

В плане влияния на дальнейший ход войны этот город выполняет сразу две важных задачи. Первая - это ослабление российских войск. Западные официальные лица сообщили The Guardian, что потери "вагнеровцев" под Бахмутом могут насчитывать до 30 тысяч человек.

"Обороняющимся всегда проще, чем наступающим. Как правило, у наступающего войска потери в 3-5 раз больше. А учитывая тактику, которую используют россияне, прежде всего ЧВК "Вагнера", то у них они еще больше. Это один из факторов, для чего нам держать оборону - чтобы сточить и обескровливать врага, выбивая из него физические возможности для дальнейших атак и снижать его моральный потенциал", - сказал РБК-Украина спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Собеседник из числа оборонцев Бахмута считает, что город важно удерживать для того, чтобы нанести противнику максимальные потери и перейти в наступление. Сковывание российских войск вокруг Бахмута, где они теряют колоссальное количество живой силы и техники, не позволяет им успешно наступать или укреплять оборону на других направлениях. Не говоря уже об открытии второго фронта, например, с территории Беларуси. Пока агрессор цепляется фактически за второстепенный город, наша армия готовится к собственной наступательной кампании.

"Эта операция позволяет выиграть время, прежде чем завершится подготовка наших резервов, что уже происходит как на территории Украины, так и за рубежом. На Бахмутском направлении у нас очень опытные командиры, которые уже на протяжении месяцев держат оборону. Риски есть, ситуация тяжелая, но контролируемая", - отметил Череватый.

По его словам, наше командование видит намерения врага и, как правило, предупреждает его самые агрессивные действия для нашей обороны.

В прошлом месяце Зеленский заявил, что наши войска продолжат оборонять Бахмут, но "не любой ценой". И раз уж украинское командование решило удерживать этот город - значит они пока еще видят для этого возможности.

"Отводить войска будут только в том случае, когда наши силы максимально выдохнутся. Потому что главная задача - максимально стягивать на себя силы противника, как это было в Рубежном и Северодонецке, чтобы другая часть наших войск подготовились к наступлению. Возможно, какие-то подразделения и уводили из этого участка, но фронт большой. В целом бригады стоят на месте", - сказал собеседник из подразделения, которое держит оборону на Бахмутском направлении.