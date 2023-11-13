Боятся ВСУ? Партизаны зафиксировали переброску кораблей РФ из Крыма в Новороссийск

Российские военные перебрасывают корабли и другую технику из Крыма в Новороссийск. Причиной этого являются удары ВСУ по оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АТЕШ ".

"Агенты из состава военных Черноморского флота ВС РФ передают информацию, что российские оккупанты перебрасывают корабли из Крыма в Новороссийск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что партизанам удалось зафиксировать переброску кораблей, войск и техники противника в порту "Кавказ". Войска в дальнейшем будут доставлены в Новороссийск.

Фото: Оккупанты (t.me/atesh_ru)

Это делается из-за успешных ракетных ударов украинских сил по флоту россиян.

Среди россиян фиксируют панику

"Ровно 2 месяца назад были уничтожены большой десантный корабль "Минск" и подводная лодка "Ростов-на-Дону" в бухте Севастополя. Именно благодаря агентам "АТЕШ" и простым Севастопольцам это стало возможным", - написали партизаны.

Также сообщается, что в рядах противника настоящая паника. Россияне догадываются, что наступают новые удары по их флоту и пытаются его спасти.

Ситуация в Крыму

Силы обороны Украины регулярно атакуют российскую технику и личный состав противника.

Недавно в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух малых десантных кораблей Черноморского флота РФ.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Вооруженные силы Украины добились огромных успехов по уничтожению россиян на территории временно оккупированного Крыма.