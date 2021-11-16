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Україна готується до ескалації і нарощення міграції на кордоні з Білоруссю, - МВС

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Вівторок 16 листопада 2021 21:36
Україна готується до ескалації і нарощення міграції на кордоні з Білоруссю, - МВС Фото: голова МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський провів телефонну розмову з комісаром ЄС із внутрішніх справ Ільвою Йоханссон. Сторони порушили питання взаємодії на тлі загострення ситуації на кордонах союзу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Під час розмови Монастирський відзначив, що Україна, зі свого боку, зацікавлена в розширені співробітництва з ЄС для протистояння загрозам гібридного характеру в майбутньому.

"Ми розглядаємо ситуацію на білорусько-польському кордоні в контексті стратегії Кремля на послаблення Євросоюзу", - заявив міністр.

Водночас голова МВС відзначив, що сьогоднішня ситуація на кордоні Польщі дає усі підстави прогнозувати ймовірну ескалацію й нарощення нелегальної міграції на кордоні України та Білорусі.

Також Монастирський наголосив на доцільності використання другої фази проєкту "Підтримка ЄС у зміцненні інтегрованого управління кордонами в Україні", аби посилити охорону українсько-білоруської ділянки кордону й покращити матеріально-технічну базу прикордонників.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що білоруські мігранти здійснили спробу прориву з лівого боку від пункту пропуску "Кузніца".

Внаслідок прориву - семеро польських поліцейських отримали поранення.

Тим часом Білорусь пригрозила розцінити застосування водометів на кордоні як пряму агресію.

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