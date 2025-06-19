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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Боятся за союзника? У Лаврова цинично просят США не вмешиваться в войну с Ираном

Фото: Мария Захарова, спикер МИД РФ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия отговаривает США от прямого вмешательства в войну Израиля с Ираном. Это якобы будет очень опасным шагом.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Хотели бы предостеречь Вашингтон от военного вмешательства в ситуацию, что стало бы крайне опасным шагом с поистине непредсказуемыми негативным последствиями", - рассказала Захарова. 

Также она пожаловалась на налеты Израиля на ядерные установки и площадки в Иране, которые "находятся под гарантиями и являются объектами проверочной деятельности МАГАТЭ". По ее словам, Россия призывает израильское руководство прекратить такие атаки. 

"Особенно обеспокоены безопасностью атомной электростанции "Бушер", в работе которой задействованы российские специалисты", - добавила Захарова. 

Представитель МИД РФ цинично заявила, что между Израилем и Ираном нужно добиться прекращения огня, восстановления мира, "что, в свою очередь, создаст предпосылки для возвращения ситуации в переговорное русло". 

Она в очередной раз повторила намерения России "стать миротворцем". 

Заявления Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он рассматривает возможную помощь Израилю в войне с Ираном. Речь об ударах по иранским ядерным объектам.

При этом вчера, 18 июня, американский лидер прямо не ответил на вопрос о том, собирается ли он наносить удары по Ирану.

Иран на этом фоне уже пригрозил, что он в случае атак США он ударит по американским военным базам на Ближнем Востоке.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИзраильИранЛавров