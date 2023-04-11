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Боятся НАТО? Россияне перестали покупать недвижимость в Финляндии

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Финляндия, Вторник 11 апреля 2023 05:30
Боятся НАТО? Россияне перестали покупать недвижимость в Финляндии Фото: Россияне перестали покупать у Финляндии недвижимость: кому перешла инициатива (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

После декларирования Финляндией курса в НАТО россияне стали вдвое меньше покупать недвижимость в скандинавской стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Yle.

Количество необходимых разрешений на покупку недвижимости в Финляндии, выданных россиянам, в январе-марте сократилось вдвое – с 66 до 30 по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Иммиграционные ограничения, вступившие в силу прошлой осенью, явно сократили количество сделок россиян-резидентов с недвижимостью в Финляндии, а также санкции усложнили движение денег. Эти факторы стали одни из причин уменьшения количества купли-продажи недвижимости", - отметила эксперт из министерства обороны Финляндии Анне. Яоккола.

Количество разрешений выдано американцам на покупку квартир и другой недвижимости в Финляндии увеличилось почти в четыре раза – с 5 до 19, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее мы писали, что после вступления Финляндии в НАТО Российская армия начала отрабатывать защиту северо-западных границ.

Напомним, Финляндия может купить у Израиля системы противоракетной обороны "Праща Давида". Система многоуровневой противоракетной системы армии обороны Израиля предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра.

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