Бояться НАТО? Росіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії

Після декларування Фінляндією курсу в НАТО росіяни стали вдвічі менше купувати нерухомість у скандинавській країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yle .

Кількість необхідних дозволів на купівлю нерухомості в Фінляндії, виданих росіянам, у січні-березні скоротилася вдвічі – з 66 до 30, порівняно з тим же періодом минулого року.

"Імміграційні обмеження, які набули чинності минулої осені явно скоротили кількість угод росіян-резидентів з нерухомістю у Фінляндії, а також санкції ускладнили рух грошей. Ці фактори стали одніє з причин зменшення кількості купівлі-продажу нерухомості", - зазначила експерт з міністерства оборони Фінляндії Анне Яаккола.

Кількість дозволів видана американцям на купівлю квартир та іншої нерухомості у Фінляндії збільшилась майже в чотири рази – з 5 до 19, ніж в аналогічний період минулого року.