Бояться НАТО? Росіяни перестали купувати нерухомість у Фінляндії
Після декларування Фінляндією курсу в НАТО росіяни стали вдвічі менше купувати нерухомість у скандинавській країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yle.
Кількість необхідних дозволів на купівлю нерухомості в Фінляндії, виданих росіянам, у січні-березні скоротилася вдвічі – з 66 до 30, порівняно з тим же періодом минулого року.
"Імміграційні обмеження, які набули чинності минулої осені явно скоротили кількість угод росіян-резидентів з нерухомістю у Фінляндії, а також санкції ускладнили рух грошей. Ці фактори стали одніє з причин зменшення кількості купівлі-продажу нерухомості", - зазначила експерт з міністерства оборони Фінляндії Анне Яаккола.
Кількість дозволів видана американцям на купівлю квартир та іншої нерухомості у Фінляндії збільшилась майже в чотири рази – з 5 до 19, ніж в аналогічний період минулого року.
Раніше ми писали, після вступу Фінляндії до НАТО Російська армія почала відпрацьовувати захист північно-західних кордонів.
Нагадаємо, Фінляндія може купити в Ізраїля системи протиракетної оборони "Праща Давида". Система багаторівневої протиракетної системи армії оборони Ізраїлю, призначена для перехоплення балістичних ракет малої дальності та некерованих ракет великого калібру.
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