ua ru
Пн, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 апреля 2023 07:00
Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: 10 апреля в Украине снова ожидаются дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 10 апреля снова будет с дождями, а в Карпатах ожидается снег. Кроме того, украинцев предупреждают о тумане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня по всей Украине облачно с прояснениями. Почти во всех областях, кроме южных, возможны мелкие дожди. На Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются умеренные осадки, а в горах - мокрый снег.

В южных и центральных регионах утром и в темный период суток местами туман. Ветер восточный и северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров сегодня днем покажут +10 +15 градусов, а на юге и востоке до +18. Ночью температура опустится до +3 +8 градусов, в Карпатах будет около нуля.

Украину снова накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве будет от +12 до +14 градусов, а ночью похолодает до +6 +8.

Напомним, вчера синоптики предупреждали о грозах в Киеве и области, поэтому объявили желтый уровень опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода Погода в Украине Погода в Киеве Гидрометцентр
NEWS
Украинские воины отбили около 60 атак и уничтожили 4 ЗРК и 5 станций РЭБ россиян, - Генштаб
Украинские воины отбили около 60 атак и уничтожили 4 ЗРК и 5 станций РЭБ россиян, - Генштаб
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены