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Россияне могут без боя сбежать из Крыма, но при определенных условиях: объяснение эксперта

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Четверг 04 мая 2023 18:32
Россияне могут без боя сбежать из Крыма, но при определенных условиях: объяснение эксперта Фото: российский оккупант (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин Эксперт: Владислав Селезнев

Российские оккупанты имеют опыт принятия "непростых решений". Не исключено, что при определенных условиях россияне могут прибегнуть к бегству во время деоккупации Крыма.

Об этом РБК-Украина рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в материале "Бавовна" и беспилотники. О чем говорят взрывы в Крыму и на объектах в РФ".

Россияне начнут бежать, когда ВСУ подойдут к первому селу

Во время интервью журналистам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деоккупация Крыма будет легче, чем то, что происходит сегодня.

"Когда подойдем к административной границе с Крымом, вы увидите, как россияне будут бежать. Они сейчас окопы роют, перерыли пляж, хотя вчера говорили, что это все такая красота, это будет туристический центр, будут вкладывать миллиарды. Десять лет прошло, какие миллиарды. Что они там сделали, кроме того, что захватили территорию, выгнали людей, политические заключенные, журналисты в тюрьмах. Что они там сделали? Ноль?", - заявил президент.

Как утверждал президент, гражданские в Крыму устали от оккупационного режима, в связи с чем помогут нашим воинам изгнать россиян с полуострова.

Мнение эксперта

По словам Селезнева, один из вариантов деоккупации Крыма - давление на вражеские силы с помощью наших войск. Это, со своей стороны, может подтолкнуть россиян к жесту доброй воли, который они осуществляли в Херсонской и Харьковской областях, а до того на севере Украины, на острове Змеиный.

"Они имеют опыт принятия "непростых решений". Думаю, что после разрушения Крымского моста и захода передовых подразделений на север Крыма, россияне убегут. Потому что держать полуостров без надлежащей логистики невозможно", - объяснил эксперт.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам постоянной представительницы президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, власти готовят план первоочередных мероприятий, которые будут проходить в деоккупированном полуострове.

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