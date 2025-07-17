Боятся нападения? В Кремле испугались японских самолетов у своих границ

Что предшествовало

США, Япония и Южная Корея 11 июля провели совместные воздушные учения над международными водами вблизи острова Чеджу. В маневрах участвовал стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52H, южнокорейские KF-16 и японские F-2. Это - первое в этом году развертывание B-52 вблизи Корейского полуострова.

Учения состоялись на фоне встречи высших военных офицеров трех стран в Сеуле. Участники подчеркнули, что будут усиливать трехстороннее оборонное сотрудничество для сдерживания Северной Кореи.

Реакция России

В России отреагировали на эти учения и заявили, что выдвинули Японии "решительный протест в связи с участием воздушных сил самообороны в масштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific, которые пройдут 9 июля - 4 августа, в том числе на военно-тренировочных базах, находящихся в непосредственной близости от дальневосточных границ Российской Федерации".

Россияне заявили, что со стороны командования США и Японии якобы звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности.

"Россия считает такую безответственную деятельность, имеющую все признаки подготовки к вооруженному конфликту, недопустимой. Она представляет потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации и неизбежно вызовет адекватные контрмеры", - говорят в российском МИДе.

Стоит заметить, что накануне полномасштабного вторжения в Украину Россия объявила о проведении масштабных военных учений, в частности, в январе и феврале 2022 года российские войска активно стягивались к границам Украины, а также на территорию Беларуси под предлогом совместных учений "Союзная решимость-2022".

Официально Кремль уверял, что эти действия не представляют угрозы и являются частью "обычного военного планирования", однако на самом деле Россия готовилась к наступлению.

Тогда россияне использовали учения, как прикрытие для концентрации ударных группировок войск и техники вблизи украинских границ.