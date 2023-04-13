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Россия наняла для "охраны" ЗАЭС охотников и оленеводов из Якутии, - мэр Мелитополя

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Украина, Четверг 13 апреля 2023 20:38
Россия наняла для "охраны" ЗАЭС охотников и оленеводов из Якутии, - мэр Мелитополя Фото: Россия наняла для "охраны" ЗАЭС охотников и оленеводов из Якутии (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия нанимает для охраны Запорожской атомной станции охотников и оленеводов из Якутии. Однако они уже составляют списки эвакуации.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он напомнил, что Россия после захвата ЗАЭС устраивает атомный шантаж, что может привести к атомной катастрофе.

"Вместо профессиональных атомщиков набрали неграмотный персонал. Не обеспечивают нормы эксплуатации АЭС - сообщается о взрыве мины, который, к счастью, не повредил важное оборудование", - пишет Федоров.

Кроме этого, россияне расставили по территории ЗАЭС свою технику и военных.

Как сообщалось, российские оккупанты теперь пройдут не только береговую линию и территорию возле Запорожской АЭС, но и другие участки вблизи Энергодара. Враг боится контрнаступления ВСУ.

Кроме того, оккупанты готовят предварительный план эвакуации из Запорожской атомной электростанции. Колаборантов и работников "Росатома" уже предупредили.

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