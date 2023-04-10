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Боятся "громких звуков"? Россияне вдвое усилили ПВО возле границы с Украиной

Иллюстративное фото: россияне якобы вдвое усилили ПВО возле границы с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российское Министерство обороны отчиталось о том, что на границе с Украиной увеличили количество подразделений с системами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету ведомства "Красная звезда".

Как отмечают в пропагандистском издании, в Белгородской, Курской и Брянской областях вдвое увеличили число подразделений, оснащенных зенитными комплексами большой и средней дальности, а именно: С-400, С-300, С-350.

Также в вышеупомянутых областях якобы впятеро увеличили количество комплексов "Панцирь-С".

Напомним, 5 апреля в Белгородской области жители слышали взрывы. Местные власти рассказывали, что регион якобы обстреливали из минометов.

Также мы писали, что 6 апреля во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы и начался сильный пожар.

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