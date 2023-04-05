Людей вывозили "на броневиках". В России заявили о новом "обстреле" Белгородской области

В среду, 5 апреля, в Белгородской области РФ было "громко". Местные власти сообщили о якобы "минометном обстреле" села Новая Таволжанка, жителей которого пришлось вывозить "на броневиках".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова в Telegram .

"Пострадавших нет. Администрация сельского поселения оперативно вывезла на броневиках жителей домов обстреливаемых улиц на безопасное расстояние", - написал он.

Кроме того, по его словам, якобы, осколками снарядов повреждены 3 дома и 3 автомобиля - выбиты окна, посечены фасады и кровля.

Напомним, до этого в Белгородской области заявили о якобы сбитии беспилотника, обломки которого упали на территорию жилого дома.

Добавим, перед этим в российской Белгородской области местные власти заявили о работе ПВО, а также о якобы сбитии нескольких ракет.