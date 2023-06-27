Боялись раскачать лодку. Во время бунта Пригожина союзники просили Украину не бить по РФ

По словам неназванного западного чиновника, послание "не раскачивать лодку" было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов. Опасения заключались в том, что Украину и Запад будут рассматривать как помогающих Пригожину и угрожающих суверенитету России.

“Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", - сказал чиновник.

Бунт Пригожина

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в атаках на тыловые лагеря его наемников.

В ответ в своем заявлении, 24 июня, Пригожин объявил о намерении провести "марш справедливости" и выступить против Москвы. Он утверждал, что его силы пересекли границы Российской Федерации и захватили военные объекты в Ростове и Воронеже.

Однако в субботу вечером после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин неожиданно объявил о прекращении своего восстания и похода на Москву. К тому моменту "вагнеровцы" уже были на расстоянии 200 километров от Москвы.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, – читайте в материале РБК-Украина.