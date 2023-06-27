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Боялись раскачать лодку. Во время бунта Пригожина союзники просили Украину не бить по РФ

Фото: союзники советовали Украине не бить по РФ во время бунта Пригожина (рос СМИ)
Автор: Максим Шушко

Союзники на разных уровнях связывались с официальными лицами Украины и советовали не использовать хаос в России, вызванный бунтом Пригожина, для нанесения ударов по РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам неназванного западного чиновника, послание "не раскачивать лодку" было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов. Опасения заключались в том, что Украину и Запад будут рассматривать как помогающих Пригожину и угрожающих суверенитету России.

“Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри России", - сказал чиновник.

Бунт Пригожина

Глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в атаках на тыловые лагеря его наемников.

В ответ в своем заявлении, 24 июня, Пригожин объявил о намерении провести "марш справедливости" и выступить против Москвы. Он утверждал, что его силы пересекли границы Российской Федерации и захватили военные объекты в Ростове и Воронеже.

Однако в субботу вечером после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин неожиданно объявил о прекращении своего восстания и похода на Москву. К тому моменту "вагнеровцы" уже были на расстоянии 200 километров от Москвы.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, – читайте в материале РБК-Украина.

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