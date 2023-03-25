В боях за Украину погиб гражданин Польши

В боях за Украину погиб еще один гражданин Польши. Это произошло в пятницу, 24 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра канцелярии Совета министров Польши Михала Дворчика.

"Погиб еще один гражданин Польши в Украине", - говорится в сообщении.

Дворчик отметил, что еще двое бойцов получили ранения несколько дней назад и до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Корреспондент Polsat News в Украине Матеуш Лаховский сообщил, что погибшим был командир взвода Интернационального легиона.

"Сегодня в бою погиб Михал - командир взвода Международного легиона. У меня была честь знать его. Он боролся с российским вторжением с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши - много раз об этом говорил", - рассказал Лаховский.

Он сообщил, что командир взвода планировал вернуться в Польшу и служить в армии на родине. По словам корреспондента, президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" еще месяц назад.