ua ru
Сб, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В боях за Украину погиб гражданин Польши

Новина українською →
Украина, Суббота 25 марта 2023 17:20
В боях за Украину погиб гражданин Польши Фото: В боях за Украину погиб гражданин Польши (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В боях за Украину погиб еще один гражданин Польши. Это произошло в пятницу, 24 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра канцелярии Совета министров Польши Михала Дворчика.

"Погиб еще один гражданин Польши в Украине", - говорится в сообщении.

Дворчик отметил, что еще двое бойцов получили ранения несколько дней назад и до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Корреспондент Polsat News в Украине Матеуш Лаховский сообщил, что погибшим был командир взвода Интернационального легиона.

"Сегодня в бою погиб Михал - командир взвода Международного легиона. У меня была честь знать его. Он боролся с российским вторжением с апреля прошлого года. Он боролся за свободу Украины и безопасность Польши - много раз об этом говорил", - рассказал Лаховский.

Он сообщил, что командир взвода планировал вернуться в Польшу и служить в армии на родине. По словам корреспондента, президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом "За мужество" еще месяц назад.

Напомним, что гражданин Польши, занимающийся волонтерством в Украине, получил ранения в результате обстрела российских оккупантов.

В боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник Кевина Д. Он был добровольцем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине
NEWS
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
В Украине отключают отопление. Где и когда завершается отопительный сезон
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию