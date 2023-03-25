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В боях за Україну загинув громадянин Польщі

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Україна, Субота 25 березня 2023 17:20
В боях за Україну загинув громадянин Польщі Фото: В боях за Україну загинув громадянин Польщі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В боях за Україну загинув ще один громадянин Польщі. Це трапилось у п'ятницю, 24 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра канцелярії Ради міністрів Польщі Міхала Дворчика.

"Загинув ще один громадянин Польщі в Україні", - йдеться у повідомленні.

Дворчик зазначив, що ще двоє бійців отримали поранення декілька днів тому і досі перебувають у тяжкому стані.

Кореспондент Polsat News в Україні Матеуш Лаховський повідомив, що загиблим був командир взводу Інтернаціонального легіону.

"Сьогодні у бою загинув Міхал - командир взводу Міжнародного легіону. Я мав честь знати його. Він боровся із російським вторгненням із квітня минулого року. Він боровся за свободу України та безпеку Польщі - багато разів про це говорив", - розповів Лаховський.

Він повідомив, що командир взводу планував повернутись у Польщі та служити в армії на батьківщині. За словами кореспондента, президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За мужність" ще місяць тому.

Нагадаємо, що громадянин Польщі, який займається волонтерством в Україні, отримав поранення внаслідок обстрілу російських окупантів.

У боях на сході України загинув колишній гуманітарний працівник Кевіна Д. Він був добровольцем.

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