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В боях за Бахмут погиб доброволец из Франции

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Пятница 24 марта 2023 18:07
В боях за Бахмут погиб доброволец из Франции Фото: В боях за Бахмут погиб доброволец из Франции (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник Кевина Д. Он был добровольцем.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По данным ведомства, французский доброволец погиб в Бахмутском районе.

Кевин Д. более года назад уехал воевать вместе с украинцами. 30-летний парень был убит при неустановленных обстоятельствах в районе Бахмута.

"Мы напоминаем, что Украина в целом является зоной боевых действий. В этом контексте формально нежелательны поездки в Украину, независимо от причин", - заявили в МИД.

Издание отмечает, что несколько французских военных отправились воевать в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Однако точное их количество неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Новой Зеландии Кейн Тэ Тай погиб в боях на востоке Украины.

Кроме того, в районе Бахмута погиб доброволец из Эстонии.

Также отметим, что на войне в Украине погиб белорусский доброволец Руслан Обломов.

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