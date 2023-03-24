В боях за Бахмут погиб доброволец из Франции
В боях на востоке Украины погиб бывший гуманитарный работник Кевина Д. Он был добровольцем.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
По данным ведомства, французский доброволец погиб в Бахмутском районе.
Кевин Д. более года назад уехал воевать вместе с украинцами. 30-летний парень был убит при неустановленных обстоятельствах в районе Бахмута.
"Мы напоминаем, что Украина в целом является зоной боевых действий. В этом контексте формально нежелательны поездки в Украину, независимо от причин", - заявили в МИД.
Издание отмечает, что несколько французских военных отправились воевать в Украину с начала полномасштабного вторжения России. Однако точное их количество неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший военнослужащий Вооруженных сил Новой Зеландии Кейн Тэ Тай погиб в боях на востоке Украины.
Кроме того, в районе Бахмута погиб доброволец из Эстонии.
Также отметим, что на войне в Украине погиб белорусский доброволец Руслан Обломов.
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