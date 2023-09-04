В боях за Украину погиб доброволец из Колумбии

Отмечается, что речь идет об Алехандро Эррера Эвиа из Уилы (департамент - ред.).

Издание отмечает, что он был профессиональным военным и работал в прокуратуре и Корпусе технических расследований.

"В декабре 2022 года он собрал чемоданы и, несмотря на просьбу семьи, поехал в Украину, чтобы пополнить ряды военных формирований, которые помогают армии этой страны", - говорится в материале.

Колумбиец призвал своих земляков тщательно подумать перед поездкой в Украину

Как только он прибыл в Украину, он предупредил колумбийцев, которые планировали присоединиться к военным формированиям.

"Хорошо проанализируйте, это я говорю не для того, чтобы вас смутить. А потому, что если вы приедете, надо психологически быть подготовленными к тому, с чем вам придется столкнуться", - заявил он.

На колумбийца произвели впечатление разрушения, которые были вызваны войной. Он был поражен состоянием деревьев, которые росли рядом с их позициями и в них постоянно попадали осколки ракет и гранат.

Что заявили представители властей Колумбии

Посольство Колумбии в Польше уже связалось с семьей, чтобы объяснить процедуру, которой следует придерживаться в такой ситуации.

Им также сказали, что процесс может занять до трех месяцев и они смогут только доставить прах.

Эррерра имел жену и сына в Виле, с которыми он пытался въехать в США в 2022 году. Однако их депортировали.

Потери среди иностранцев, воюющих за Украину

Недавно стало известно, что во время боевых действий в Украине погиб 22-летний британец Сэм Ньюи. Он сражался за нашу страну еще с начала полномасштабного вторжения России.

До этого белорусский доброволец погиб на войне в Украине. Он сражался в составе Второго Интернационального легиона.

Также мы писали, что американский морской пехотинец, освобожденный из России в результате обмена пленными в прошлом году, был ранен на войне в Украине.