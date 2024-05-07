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В боях под Авдеевкой погибли два грузинских добровольца

Вторник 07 мая 2024 22:19
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В боях под Авдеевкой погибли два грузинских добровольца Фото: погибшие на войне грузинские добровольцы (facebook.com/BlackEagleSpecialForces)
Автор: Иван Носальский

На Авдеевском направлении в боях с российскими оккупантами погибли двое граждан Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское добровольческое подразделение "Черный орел" в Facebook.

"В результате боевых действий на направлении Авдеевки погибли бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе", - сказано в сообщении подразделения.

Там также выразили соболезнования семьям погибших защитников Украины.

Грузинские добровольцы в армии Украины

Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину помогают защищать граждане Грузии.

В частности, из грузинов было сформировано несколько подразделений, в том числе Грузинский легион и "Черный орел".

В начале марта стало известно, что во время выполнения боевых задач погибли Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили, которые были бойцами Грузинского легиона.

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