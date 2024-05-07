В боях под Авдеевкой погибли два грузинских добровольца
На Авдеевском направлении в боях с российскими оккупантами погибли двое граждан Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинское добровольческое подразделение "Черный орел" в Facebook.
"В результате боевых действий на направлении Авдеевки погибли бойцы отряда "Черный орел" Давид Гогадзе и Бесо Ломидзе", - сказано в сообщении подразделения.
Там также выразили соболезнования семьям погибших защитников Украины.
Грузинские добровольцы в армии Украины
Стоит заметить, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину помогают защищать граждане Грузии.
В частности, из грузинов было сформировано несколько подразделений, в том числе Грузинский легион и "Черный орел".
В начале марта стало известно, что во время выполнения боевых задач погибли Нодар Насиров и Георгий Гогиашвили, которые были бойцами Грузинского легиона.
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